Venemaalasi Ukraina presidendivalimised eriti ei huvitanud

29 protsenti vastanutest väitsid, et nad ei jälginud üldse Ukraina presidendivalimisi ja 38 protsenti ei tundnud valimiste vastu erilist huvi. 12 protsenti vastasid, et jälgisid Ukraina riigipea valimisi suure tähelepanuga ja 18 protsenti üsna suure huviga. Kolm protsenti polnud kuulnudki, et Ukrainas valiti presidenti.