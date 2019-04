Venemaa kiidab relvastuskoostööd Türgiga

«Türgi on Venemaa ja Rostehhi võtmepartnereid. Kahepoolsete suhete tase, sealhulgas tööstusvaldkonnas kasvab dünaamiliselt. Praegu arutame Türgi partneritega hulga tähtsate relvastus-, aga ka tsiviiltööstuse projektide elluviimist,» ütles Tsemezov.

Ankara otsus on vihastanud iseäranis USA-d, kes on ähvardanud peatada varghävitajate F-35 programmi Türgiga ja kehtestada riigile täiendavad sanktsioonid.

Washington on väljendanud kartust, et raketitehing võib paljastada Venemaale varghävitajate F-35 süsteemid ja need muutuvad Vene õhutõrjele «nähtavaks».