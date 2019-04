ÜRO: looduse hävitamine ohustab inimkonda sarnaselt kliimamuutustega

«Aken meie tegutsemiseks on sulgumas ja võimalusi aina vähem,» hoiatas ÜRO valitsustevahelise bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide teenuste teaduspoliitika platvormi IPBES juht Robert Watson delegaatidele.

Konverentsil arutatav «Kokkuvõte poliitikategijatele» käsitleb inimkonna laastamistööd planeedi kallal, mis on kahjustanud Maa võimet taastada ressursse, millest me sõltume, alates puhtast õhust ja veest ning lõpetades viljaka pinnasega.

Raporti kohaselt on kuni miljon liiki praegu väljasuremisohus, neist paljud lähemate kümnendite jooksul, ning kolmveerand Maa maismaast on «tõsiselt muudetud». Kolmandik merede kalavarudest on languses ning ülejäänud kestlikkuse piiril. Tolmeldavate putukate, eriti mesilaste arvukuse järsk vähenemine ähvardab viljasaaki hinnangulise väärtusega pool triljonit dollarit aastas.