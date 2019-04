California tulistaja: juudid ei jätnud mulle teist võimalust

Enne laupäevaseid sündmusi tunti John T. Earnesti vaikse ja eduka õpilasena, kes külastas perekonnaga regulaarselt Escondido presbüteri kirikut. Earnesti isa on ka üks kirikuvanematest.

«Ma ei taha, et ma peaksin juute tapma,» seisab 8chani keskkonda postitatud tekstis, «kuid nad ei jäta meile teist võimalust. Ma olen lihtsalt tavaline kutt, kes tahtis rajada pere, aidata ja ravitseda inimesi ja mängida klaverit.»

John Earnesti nime alt avaldatud tekst jätkub agressiivse vihakõne ja Adolf Hitleri ülistamisega. Autor palub sarkastiliselt, et teda nimetetataks valgete ülemvõimu pooldajaks ja antisemiidiks.

Lisaks märgib autor, et sai inspiratsiooni Uus-Meremaal Chistchurchi mošeedes 50 inimest tapnud Brenton Tarrantist ja Pittsburghi sünagoogis 11 inimelu nõudnud tulistamisest. Teksti autor võtab vastutuse ka Escondido mošee süütamise eest eelmisel kuul.

«Ma arvan, et kõik nägid teda väga häbelikuna. Ta mängis igal aastal talendikonkursil klaverit ja see oli täiesti vaimustav. Ta hoidis enamuse asjast omaette ja ausalt öeldes oli keeruline arvata, mida ta mõtles,» lausus Palini Ramnarayan, klassikaaslane Mt. Carmeli keskkoolist.

«Ta oli kodanikuõpetuse tunnis oma poliitiliste vaadete osas väga selge. Ta on range parempoolne konservatiiv, kes juhindub kristlikest väärtustest,» lisas Ramnarayan.

Earnesti koguduse vanem Gerrit Groenewold meenutab, et üritas noorukiga korduvalt rääkida. «Ma üritasin Johniga mitmel korral rääkida, kuid ta ei öelnud kunagi midagi,» lausus Groenewold. «Ma arvan, et ei ole hea, kui keegi on nii vaikne.»