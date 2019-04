Poseidoni ööklubis topeltmõrvas süüdimõistetud vendade karistused jäid muutmata

Vendade Kruusimägede kaitsjad Andres Simson ja Ilmar Straus leidsid kohtuvaidluses, et nende kaitsealused tueb mõrvas õigeks mõista.

Kõik neli süüdistatavat viibivad prokuratuuri taotlusel vahi all ning nad kõik on varasemalt erinevate kuritegude eest kriminaalkorras karistatud, seejuures Erik Kruusimägi on varasemalt vanglakaristust kandnud tapmise eest.