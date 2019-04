Putin: jõuame Ukrainaga ühise kodakondsuseni

«Kui nad annavad Ukrainas venemaalastele kodakondsuse, meie aga Venemaal ukrainlastele, jõuame üsna kiiresti ühisnimetaja ja soovitud tulemuseni. Meil tuleb ühiskodakondsus,» kommenteeris Putin Zelenskõi avaldust Vene kodanikele Ukraina passide andmise kohta.

Ta pakkus, et selle tulemusena muutuvad ukrainlased ja venelased tugevamaks ja edukamaks. «Meil on palju ühist. Kui meil tuleb ühine kodakondsus, siis venelased ja ukrainlased sellest ainult võidavad,» lausus ta.

27. aprillil ütles Putin olevat võimalik anda Vene kodakondsus lihtsustatud korras mitte ainult Luganski ja Donetski oblasti mässulise ala asukatele, vaid kõigile Ukraina kodanikele.

«Mõtleme lihtsustatud kodakondsuse andmisest kõigile Ukraina kodanikele, mitte ainult Donetski ja Luganski vabariikide elanikele,» ütles Pekingis visiidil viibiv Putin laupäeval ajakirjanikele, viidates tunnustamata Donbassi separatistlikele moodustistele.

Presidendi sõnul täidab Moskva kõik sotsiaalsed kohustused Venemaa uute kodanike ees.

"Ida-Ukraina kodanikel tekib pärast Vene passi saamist õigus sotsiaaltoetuste väljamaksetele, pensionidele ja nende tõusule,» ütles Putin.

Vene riigipea kinnitas ka, et sellised maksed ei aseta Vene riigieelarvele talumatut koormat, lisades, et otsus on «läbimõeldud».

Putin allkirjastas sel nädalal määruse, mis kiirendab Ukraina separatistlikel aladel elavate inimeste Vene kodakondsuse taotluste läbivaatamist ja sätestab selle maksimumtärminiks kolm kuud.

Ukraina ja lääneriigid on Venemaa sammu hukka mõistnud.

Zelenskõi vastas Putini kodakondsuse-avaldusele 27. aprillil, et Ukraina ei loobu oma missioonist olla Nõukogude-järgsetele demokraatiatele eeskujuks.

«Osa sellest missioonist on kaitse, varjupaiga ja Ukraina kodakondsuse pakkumine kõigile, kes on valmis võitlema vabaduse eest. Me anname varjupaika ja abi kõigile - kõigile, kes on valmis õlg õla kõrval võitlema meie ja teie vabaduse eest,» kuulutas Zelenskõi.

Zelenskõi avaldas ühtlasi kahtlust, kas Ukraina kodanikud laseksid end ära meelitada võimalusest saada Vene pass.

«Ma ei soovita Vene võimudel raisata aega, et Ukraina kodanikke Vene passiga ahvatleda. Kahtlemata on inimesi, kes on endiselt propaganda mõju all. Võime isegi anda Vladimir Putinile nimekirja Ukraina kodanikest, kes hakkavad end kodumaal, mida nad on oma ametikohti kuritarvitades röövinud, peagi väga ebamugavalt tundma,» ütles Zelenskõi avalduses pärast seda, kui Putin oli öelnud, et Moskva kaalub Vene passi pakkumist kõigile seda soovivatele Ukraina kodanikele.