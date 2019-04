Amazoni lasteraamatu vahelt leiti vaktsiinivastane lendleht

Lucy Boyle soetas aprilli alguses oma 12-aastasele pojale sünnipäevakingiks mitu raamatut. Raamatuid lapates selgus aga, et ühe vahele oli pandud vaktsiinivastane lendleht.

Lastele suunatud infoleht hoiatas lugejat, et koolides pakutavad HPV-vaktsiinid võivad tekitada poistel ja tüdrukutel vigastusi, paralüüsi, viljatust, munasarjakahjustusi ning teisi tervisekahjustusi.

HPV-vaktsiin kaitseb papilloomviiruse vastu, mis võib põhjustada mitut tüüpi vähki. Alates HPV-vaktsiide kohustuslikuks muutmisest 2008. aastal on vähkitekitava haiguse esinemine Suurbritannias drastiliselt vähenenud.

Boyle`i poeg tuli pärast lendlehe lugemist murelikult trepist alla ja küsis: «Mis see on, kas see pole mitte süst, mida ma koolis pean saama?»