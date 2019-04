Kaja Kallas: peaministril ja presidendil on ilmselt rohkem informatsiooni, kui kõigil teistel

Kaja Kallas kirjutas sotsiaalmeedias, et Kersti Kaljulaidil ja Jüri Ratasel on rohkem informatsiooni, kui teistel, kes loevad konkreetsest juhtumist meedia vahendusel, viidates Marti Kuusiku juhtumile .

«Kui Jüri Ratas oleks selle valitsuse peaminister, siis ta ütleks, et sellisel inimesel pole tema valitsuses ministrikohta, sest usaldust ei ole,» sõnas Kallas ja lisas, et kui Ratase asemel on võimukam inimene juhtimas valitsust, siis ka uus minister (Marti Kuusik- toim.) jätkab oma ametikohal.