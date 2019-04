Vahistatud Hirv hindas ekssiseministri Anvelti suupruukimise kohtutee vääriliseks

Hirve hagi Anvelti vastu on tingitud viimase poolt tänavu 25. jaanuaril Kuku raadio saates «Nädala tegija» esitatud väidetega. Hagi kohaselt ütles Anvelt saates, et tema eemaldamise keskkriminaalpolitsei juhi kohalt korraldas Hubert Hirv läbi toonase politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Robert Andropovi.

Samuti ütles Anvelt saates, et Hubert Hirv on varastanud kriminaaltoimikutest erinevaid dokumente. Anvelti poolt saates räägitu kohaselt oli üheks selliseks Hirve poolt varastatud dokumendiks omal ajal rahapesusüüdistusega kohtu all olnud Anton Geri pilt, kus viimane kandis Andres Anvelti koduhoovis politseivormi.