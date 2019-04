Colombia sai kätte üle 94 tonni kokaiini

«Otsene võitlus narkokaubandusega on rahvusvaheline ettevõtmine, see on koordineeritud ja vastutust jagavad kõik riigid ühiselt,» selgitas Colombia riigipea oma avalduses. «Tänapäeval on peaaegu kõik riigid mingil viisil tarbijad ja tootjad.»

Ameerika Ühendriigid on väljendanud muret kokapõõsaste kasvatamise hoogustumise üle Colombias, mis on maailma suurim kokaiinitootja. Samas on USA lubanud, et teeb Lõuna-Ameerika riigiga koostööd, et vähendada kokaiini tooraine tootmist Colombias 2023. aastaks poole võrra.