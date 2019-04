Troonist loobunud Akihito pärand: maailmale avatum Jaapan, habras monarhia tulevik

Alles vaid kaks troonipärijat

Jaapani keisripere on väike ning Naruhito võimule pääsedes jääb alles vaid kaks tulevast võimalikku troonipärijat: Jaapani valitsejaks võib saada vaid meessoost isik ning Akihito neljast lapselapsest ainult üks on poiss.

Jaapani keiserlik perekond

Keisrinna Michiko (84)

Töösturi perest pärit Michiko on esimene tavakodanik, kes abiellus Jaapani tulevase keisriga. Enne abielu õppis ta ülikoolis Inglise kirjandust ning on kirjutanud ja tõlkinud lasteraamatuid.

Kroonprints Naruhito (59)

Naruhito on esimene Jaapani troonipärija, kes on õppinud välismaal – ta õppis Oxfordi ülikoolis ajalugu ja kirjutas seal teadustöö Thamesi jõe veetranspordist. Tulevane keiser oskab mängida violat. Abielust Harvardi ülikoolis õppinud endise diplomaadi Masakoga on tal 17-aastane tütar printsess Aiko.

Jaapani kroonprints Naruhito ja kroonprintsess Masako saabumas täna kuninglikku paleesse. FOTO: Koji Sasahara / AP / Scanpix

Kroonprintsess Masako (55)

Masako Owadat ootas ees särav karjäär diplomaadina, kui ta kohtus 1986. aastal ühel teepeol Naruhitoga. Alles 1993. aastal nõustus naine tulevase keisriga abielluma. Alates 2000. aastate algusest on Masako hoidnud avalikust elust suuremas osas kõrvale stressist põhjustatud depressiooni tõttu. 2004. aastal kritiseeris Narohito varjatult survet, mida avalikkus osutas ta abikaasale seoses sellega, et paarile polnud sündinud poega. Naruhito kinnitusel tunneb Masako end nüüd paremini ning valmistub tasapisi võtma enda kanda rohkem kohustusi.

Printsess Aiko (17)

Narohito ja Masako ainus laps oleks troonipärija, kui Jaapani seadused ei lubaks võimule vaid poisslapsi. Lapsena meeldis talle vaadata sumo ning hiljem on ta võtnud osa Etoni kolledži suveprogrammidest Suurbritannias.

Printsess Aiko. FOTO: Kim Kyung-Hoon / Reuters / Scanpix

Prints Fumihito (53)

Akito kahest pojast noorem on tuntud oma lapsepõlvetiitli Akishino järgi ning Naruhito troonile pääsedes saab temast kroonprints. Spekuleeritakse, et Fumihito võib loobuda troonipärimisõigusest oma 12-aastase poja prints Hisahito kasuks. Kaladest huvitatuna on Fumihito külastanud korduvalt Taid, et uurida seal kalandustööstust. Oma abikaasa Kikoga kohtus ta ülikooli ajal ning paaril on poeg ja kaks tütart. Erinevalt vennast Naruhitost peetakse Fumihitot vabameelseks ja avatuks.

Printsess Kiko (52)

Kiko Kawashima kasvas üles USAs ja Austrias ning elas hiljem Jaapanis tagasihoidlikes oludes. Kui Kiko sünnitas 12 aastat pärast oma teise tütre ilmale toomist 2006. aastal poja, peatas see valitsuse debati selle üle, kas muuta troonipäriluskorda nii, et Jaapani valitsejaks võiks saada keisrinna.

Prints Hisahito (12)

Hisahito on Naruhito keisriks saades troonipärilusjärjekorras teine oma isa järel ning ühtlasi on ta viimane troonipärija. Vaid mehi keisriks lubavad seadused ning korda mitte muuta sooviva valitsuse parempoolsed toetajad seavad poisile ränga surve tagada meesliini kestmine.

Prints Hisahito. FOTO: Kim Kyung-Hoon / Reuters / Scanpix

Printsess Mako (27)

Keiser Akihito lapselastest vanim, Hisahito vanem õde on olnud tabloidlehtede hambus seoses oma poiss-sõbra võlaskandaaliga ning selle tõttu on paar lükanud oma kavandatud pulmad 2020. aastasse.

Printsess Mako. FOTO: Kim Kyung-Hoon / Reuters / Scanpix

Printsess Kako (24)

Printsess Kako. FOTO: THOMAS PETER / REUTERS / Scanpix

Akihito lapselastest vanuselt teine lõpetas hiljuti Tokyo Rahvusvahelise Kristliku Ülikooli, kus ta õppis psühholoogiat. Tööle Kako aga ei asu ning hakkab ilmselt hoopis täitma kohuseid keisripere liikmena. Õpingute ajal veetis ta aasta Suurbritannias Leedsi ülikoolis ning talle meeldib hiphoptants.