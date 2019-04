Londoni politsei leidis külmikust kahe naise laibad

Vahistatud mehele on esitatud kahtlustus mõrvas ning teda hoitakse vahil all ühes Ida-Londoni politseijaoskonnas.

Kõrvalmajas elav Raymond Dredge selgitas The Telegraphile, et oli näinud korteris käimas paljusid naisi, kuid ei pööranud toimuvale suuremat tähelepanu.

Eile maja juures olnud naine selgitas, et oli tulnud vaatama, kuidas käib tema samas hoones elava tädi käsi. «Kui me nägime uudiseid, hakkasime kartma, et äkki oli tema ohver. Aga tänu jumalale on temaga kõik hästi,» rääkis naine.