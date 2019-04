Tenerifel oma naise ja poja tapnud sakslane kavandas mõrva ette

Tenerife koopas oma naise ja poja kividega surnuks peksnud sakslane Thomas Handrick on uurijatega kõnelenud vaid selleks, et küsida abi oma valutavaja jala tõttu, kuid pole tundnud mingit huvi rünnaku üle elanud noorema poja käeköigu vastu, mis on pannud Hispaania uurijaid oletama, et tegu oli ettekavatsetud kuriteoga.