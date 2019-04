Sven Mikser: valitsuse poliitika võib kiiresti hävitada Eesti maine

On ju loogiline, et iga protsess sünnitab vastureaktsiooni. Selles debatis segunevad oma elu pärast kartvate kriiside eest pagevate inimeste ja laiemalt kõigi migrantide mured ja ootused. Kui Euroopa lähinaabruses toimuvad kriisid või katastroofid, siis see mõjutab meid ja Euroopa riikide omavahelist läbisaamist. Äkiline sisserändajate kasv ei jaotu ju riikide vahel ühtlaselt ja need maad, kes on otsesemalt mõjutatud, tunnevad vajadust solidaarsuse järele. See mõjutab ka inimeste valimiskäitumist, sest sotsiaalmajanduslikult on arvukate pagulastega keeruline toime tulla ja see annab populistlikele poliitikutele võimaluse näidata lihtsat patuoinast, kelle kaela veeretada kogu süü selle eest, mis riigis on halvasti või valesti.

Rände algpõhjustega võitlemine – näiteks vaese Aafrika toetamine – on tegelikult raha põletamine. Sest rände lähteriigid on üldiselt ebademokraatlikud ja korrumpeerunud.

Neid riike ja piirkondi saab toetada erineval moel. Arengukoostöö arusaamad on ajas muutunud. See, et lihtsalt toppida kõik need augud raha täis, ei ole enam ammu nendes riikides kasvu ergutamise ja hea valitsemistava juurutamise viis. Aafrikas on palju riike ja nende vahel inimeste, kaupade ja raha liikumine on võrdlemisi keeruline.

Kas see tähendab, et valge mees peaks minema musta Aafrikasse õpetama, kuidas elada?

Küsimus ei ole nahavärvis, vaid tingimuste loomises. Euroopa on jõudnud oma majanduse integratsioonimudelis kõigist teistest kontinentidest üsna palju ette ja meil on õpetada nii positiivset kui negatiivset. Meil on ette näidata ka terve hulk vigu, mille vältimisel saaksid need arenevad riigid ja regioonid teha endi jaoks õigeid otsuseid.

Kelle käest veel, kui mitte teie käest tuleb uurida, mis imemees on agressiivse ja nälgiva Põhja-Korea liider Kim Jong-un, et temaga kohtuvad USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin?

Ma ei arva, et Põhja-Korea diktaator on imemees. Tegemist on ühega illegaalsetest tuumariikidest. Tegemist on režiimiga, mis hoiab oma rahvast diktaatorlikus haardes ja on pikalt olnud sõjajalal oma lõunapoolse naabriga.

Alati, kui kerkib küsimus kuuma tuumakonflikti vältimisest, siis tuleb eelistada võib-olla ka mitte kõige väärtustepõhisemat diplomaatiat sõjalisele konfliktile. Iseasi on muidugi see, kuhu selliste kohtumistega tahetakse jõuda ja millise kogemustepagasiga nendel kohtumistele minnakse. Selge on ka see, et Ameerika Ühendriikide ja Venemaa käitumine Põhja-Korea režiimiga ei järgi sama mustrit. Selles võrrandis on olulised ka kahe Korea omavahelised suhted ja kõige olulisem regiooni suurvõimu Hiina käitumine.

President Kersti Kaljulaidi ja Vladimir Putini kohtumine oli ajaloolises mõttes kindlasti märgiline. Kas ka midagi enamat?