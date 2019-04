Rootsis hoogustub valgete ülevõimu propageerivate ühenduste tegevus

«Viimasel kümnendil pole valgete ülevõimu liikumine olnud nii aktiivne kui eelmisel aastal,» lausus Expo juht Daniel Poohl.

Peamiselt on aktiivsed neli rühmitust ning neist suurim on neonatslik Põhjamaade Vastupanuliikumine, mis korraldab ka kõige rohkem üritusi. Lisaks suurlinnadele on nende tegevus kõige aktiivsem Skåne ja Dalarna maakonnas.

Expo peab arvestust ürituste üle, tuginedes grupeeringute enda andmetele ning materjalile, lisaks jälgitakse muu tegevuse aktiivsust alates propaganda levitamisest kuni näiteks võitlusvalmidust kasvatava treeningu korraldamiseni.

Valgete ülevõimu propageerivate ühenduste aktiivsus kasvas juba kolmandata aastat järjest ning saavutas ligi 4000 eri üritusega uue rekordi. Oma osa mängis selles ka asjaolu, et 2018. aastal toimusid Rootsis valimised.

«Kõige tavalisem on, et püütakse silma paista,» selgitas Poohl. «Seda saab teha kleepekaid kleepides, märgistades oma territooriumi tänavatel. Aga see, mis aasta puhul silma torkab, on meeleavalduste arv, kus marsitakse tänavatel ja väljakutel ning poseeritakse plakatitega, see on kasvanud oluliselt ning see on seotud valimiskampaaniaga.»

Kui paljud on valgete ülevõimu propageerivates ühendustes aktiivseid liikmeid, on keerulisem hinnata. Expo väitel elab kogu riigis selles keskkonnas 400–500 inimest, kuid nendega puutub pidevalt kokku märksa suurem hulk inimesi.