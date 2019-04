Ilmar Raag sõnavabadusest: kui inimene juba kardab, siis sõna ei ole päris vaba

Seekordses «Esimeses stuudios» kerkis muu hulgas üles küsimus, kas Eestis on praegu sõnavabadus ohus. Raag märkis, et Eestis on ajakirjanikele tehtud olulisel hulgal ähvardusi ja küsimus on selles, et kas me peaksime neid tõsiselt võtma.

«Hetkel on hirm suurem kui tegelik sõnavabaduse puudulikkus. Võiks küll öelda, et kui see inimene juba kardab, siis tegelikult ta sõna ei ole päris vaba, selles suhtes ehk jah,» möönis Raag.

Samas avaldas saatekülaline arvamust, et me elame hetkel veel pigem südametunnistuse proovilepaneku ajal kui reaalse sõna pärssimise ajastul ning olukord on üldjoontes kontrolli all.