Rootsi andis turvapaiga kahele Pussy Rioti aktivistile

SVT andmetel said turvapaiga Lusine Djanjan ja Aleksei Knedljakovski, kes pelgavad kodumaale naasmisel vahistamist.

Kahe lapsega paar on ka varem turvapaika taotlenud, kuid siis seda ei rahuldatud. Edasikaebamisel otsus siiski muutus.

«Olen rõõmus, et mu lapsed saavad elada turvalises keskkonnas. Eriti kui võtta arvesse arenguid kodumaal,» ütles naine.

Djanjani sõnul on Vene julgeolekutöötajad neid hoiatanud, et nad võetakse kinni varem või hiljem ning et nad võiksid mõelda oma lastele.