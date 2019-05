Keskerakond viis keelatud annetuse tagastusvaidluse riigikohtusse

Alternatiivselt taotleb kaitsja asja saatmist uueks arutamiseks Tallinna halduskohtule. Ühtlasi tahab Keskerakond, et kõik menetluskulud jääksid erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kanda.

Vaidlus käis poolte vahel selle üle, kas Tallinna linna väljaantavas ajalehes avaldatud viis kirjutist on käsitatavad erakonnale tehtud reklaamina või valimiskampaaniana.

Ringkonnakohus märkis, et keelatud annetuse või valimiskampaania kulutuste korral kaasnevad tagajärjed on seaduses ette nähtud viisil, mis ei jäta vastustajale kaalutlusõigust.

«Ajaleht Stolitsa on Tallinna linna omanduses ja seda antakse välja kohaliku omavalitsuse rahalistest vahenditest. Vaidlusaluste kirjutiste pidamist Keskerakonnale antud rahaliselt hinnatavaks hüveks – erakonna reklaamiks – ei võimalda üksnes kirjutiste avaldamise koht. Munitsipaalmeedias võib avaldada teavet ka kohaliku omavalitsuse sündmustest, milleks on kahtlemata ka kohalike omavalitsuste volikogude valimistele eelnev erakondade tegevus ja nende valimislubadused,» selgitas kohus ja neile sai määravaks praegusel juhul üheskoos nii ajalehe Stolitsa poliitilise tasakaalustatuse, neutraalsuse ja erapooletuse puudumine kui konkreetsete kirjutiste sisu.

«Nii intervjuude küsimuste laad kui nende avaldamine suures mahus samas ajalehenumbris vaid vähe aega enne volikogu valimisi ei jäta mõistlikule kõrvaltvaatajale kahtlust, et intervjuudega loodi valimisteks eelisseisund kaebajale,» leidis kohtukolleegium.

Halduskohus leidis oma otsuses, et ERJK ettekirjutus on õiguspärane.

Kohus tõdes, et vaieldamatult seadsid linna kulul avaldatud artiklid Keskerakonna teiste erakondadega võrreldes soodsamasse olukorda, sest Keskerakond pidi enne valimisi enda reklaamimiseks vähem kulutusi tegema.

«Hüve on antud kaebaja (Keskerakond-toim.) tegevuse toetamiseks Tallinna linna eelarvelistest vahenditest, järelikult on tegemist juriidilise isiku annetusega, mis on keelatud,» leidis kohus.