Soome parlamendil tuleb arutada rahvaalgatust suveaja püsivaks muutmisest

Rahvaalgatuse põhjenduses öeldakse, et talveaeg lühendaks kooli- ja tööpäeva järgset valget aega suveajaga võrreldes. Püsivas suveajas olemine annaks soomlastele tunni võrra lisaaega turvaliseks liikumiseks muu hulgas töö- ja kooliteel ning sportimiseks.

Algatuse eesmärk on see, et Euroopa Liidus loobutaks kellade keeramisest 2021. aastal.