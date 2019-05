Pevkur: üks poliitiline minister muutub oma tegevusega ise ohuks põhiseaduslikule korrale

Hanno Pevkur: "Kui keegi arvab, et siseministeeriumis on võimalik olla lihtsalt niisama, ilusa väljanägemise ja hea jutuga, siis ma usun, et see inimene ei tea, kuidas Eesti riigis asjad käivad. Näiteks Eston Kohver poleks kindlasti koju saanud, kui ses ametis oleks olnud pelgalt hea jutuga inimene."

FOTO: Matti Kämärä