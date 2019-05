Kuusik jõudis välismeediasse

«Eesti paremäärmuslasest minister lahkus pärast esimest päeva ametist.» Just nõnda edastas uudisteagentuur Reuters viimasel kahel päeval Eesti poliitikas lahti rullunud sündmusi.

Reuters märgib küll ära, et president Kersti Kaljulaid vabastas minister Kuusiku peaminister Jüri Ratase palvel, ent toob välja, et riigipea siiski ei täpsustanud, mis oli selle otsuse põhjus.

«Aga samm tuli pärast seda, kui politsei teatas, et alustas Kuusiku suhtes uurimist seoses Ekspress Grupi artikliga, mis seostab ministrit koduvägivallaga. Ta ise eitab vääriti käitumist.»

Uudisteagentuur Associated Press (AP) kirjutas aga, et uus Eesti minister astus tagasi väidetava koduvägivalla pärast. Väljaanne juhib tähelepanu, et vägivallateos kahtlustatud Kuusikul õnnestus olla ministritoolil kõigest ühe päeva, enne kui politsei alustas tema suhtes uurimist.

AP edastas ka Kuusiku kommentaari, milles ta kirjeldab juhtunut kui hirmutavat meediarünnakut enda suunal. «Tahan tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning tuua oma erakond rünnakute alt välja,» vahendas agentuur poliitiku sõnu.

Kuusiku ministrikohalt tagasiastumine on pälvinud ka tähelepanu teisel pool Soome lahte põhjanaabrite seas.

«Eesti valitsusel ei olnud võimalust pidada oma esimest istungit, kui väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik, keda kahtlustatakse koduvägivallas, lahkus,» kirjutab päevaleht Helsing Sanomat.

Leht mainis oma põhjalikus loos veel selle, et kahtlustus koduvägivallas ei ole esimene skandaal Kuusiku jaoks. Nimelt jäi ta riigikogu valimiste järgsel päeval autot juhtides vahele kiiruseületamisega ja jääknähtudega. Väljaanne vahendas ka poliitiku enda naljatades tehtud reageeringut sellele tõigale: «Ministril on olemas õnneks autojuht.»

Helsing Sanomat toob lugejani ka selle, kuidas Kuusik helistas peaminister Jüri Ratase juuresolekul oma endisele abikaasale, kellel ta palus kinnitada, et ta ei ole tema kallal vägivalda pruukinud.

Niisamuti trükiti ära, et president Kaljulaid lahkus protesti märgiks ajutiselt riigikogu saalist, kui Kuusik saabus sinna ametivannet andma.

Soome enda uudisteagentuuri STT edastas, et valitsus põhjendas minister Kuusiku ametist lahkumist sellega, et vastasel juhul ei olnuks neil võimalik sisuliselt tööle asuda.

Ühtlasi võib loost leida seda, et peaminister Ratas sai eile kokku politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri, peaprokuröri Lavly Perlingu ja oma valitsuse liikmetega, et arutada Kuusiku ümber tekkinud olukorda.

Viimaste päevade Eesti poliituudised on saanud oma koha ka Venemaa meedias. Sealne uudisteagentuur Inerfax kirjutab, et Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust, «kontrollimaks ajakirjanduses levivaid väited selle kohta, et ta on aastaid nii moraalselt kui ka füüsiliselt oma eksabikaasat terroriseerunud».

Loos tuuakse esile samuti Kuusiku ja tema endise abikaasa kommentaarid, mille järgi naine lihtsalt kukkus oma käe katki ja kogu lugu on osa poliitikuvastasest infooperatsioonist.