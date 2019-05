Peaminister Poolas: liikmesriigid töötavad selle nimel, et kõigil eurooplastel oleks üha parem elada

Euroopa riikide juhtidel tuleb Ratase sõnul oma elanikele rohkem selgitada ühiselt tehtud otsuseid ning rääkida väärtustest ja võimalustest, mida kuulumine Euroopa Liitu tähendab. «Liikmesriigid töötavad ühiselt selle nimel, et kõigil eurooplastel oleks üha parem elada. Eelised ja võimalused, mida annavad siseturg, vaba liikumine ning ühisraha tunduvad meie inimestele igapäevaelus enesestmõistetavad,» sõnas Ratas ning leidis, et lähenevate Euroopa Parlamendi valimiste eelne aeg annab hea võimaluse nende sõnumite üle kordamiseks.

Eesti inimeste igapäevaelu on peaministri sõnul Euroopa Liitu kuulumise tõttu aastate jooksul palju muutunud. «Meie majandus on kordades kasvanud, inimeste sissetulekuid mitmeid kordi suurenenud. Kui mitte väga kaua aega tagasi oli meil piirikontroll ja vajasime viisat näiteks Soome sõiduks, siis nüüd on iga päev 34 suurte reisilaevade väljumist Tallinna ja Helsingi vahel ning sõitjatel lihtsam ja kiirem liikuda,» rääkis Ratas. Peaminister tõi esile ka Eesti kodanike kõrget toetust Euroopa Liidule. Näiteks arvab 88 protsenti vastanutest, et Euroopa Liitu kuulumisest on kasu.