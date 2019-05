May loodab peatset Brexiti-kokkulepet opositsiooniga

May konservatiivne valitsus saavutas eelmise aastal lõpuks Euroopa Liiduga nn lahutusleppe, kuid Briti parlamendi alamkoda on selle kolm korda tagasi lükanud.

«Me teame, et meil on vaja lõpetada see määramatus ja teha seda niipea kui võimalik ja ma loodan, et kokkulepe saavutatakse,» ütles May. «Me kindlasti läheneme sellele avatud meelega.»