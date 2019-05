Iraagist saadeti Tadžikistani 84 pühasõdalaste last

Tegemist on lastega, kelle vanemad on süüdi mõistetud Islamiriigi või teiste äärmusislamistide rühmitustega liitumise eest.

Rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni teatel on Iraagis umbes 45 000 äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kunagistel aladel sündinud last, kellele Iraagi valitsus keeldub andmast isikut tõendavaid ja muid dokumente.