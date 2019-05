Venezuelas sai meeleavaldusel kuulitabamusest surma naine

USA välisminister Mike Pompeo ütles kolmapäeval, et president Donald Trumpi administratsioon on valmis astuma sõjalisi samme seoses Venezuela kriisiga.

«President on olnud täiesti selge ja uskumatult järjekindel. Sõjaline tegevus on võimalik. Kui see on see, mis on vajalik, siis seda USA ka teeb,» ütles Pompeo Fox Business Networkile.