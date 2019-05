Turistid ja Hiina investorid tekitavad Ghanas nõudluse lapsprostituutide järele

Igal õhtul lahkub Melphia kohast, mida ta nimetab oma koduks, aga mis kohalike seas on tuntud kui maapealne põrgu. Tegemist on Ghana suuruselt teises linnas Kumasis asuva slummiga. Ta lahkub, et minna veelgi hullemasse kohta, ühte hotellituppa, kus algab tema öötöö. Ta töötab juba kolmandat aastat prostituudina, kirjutas Saksa ajakiri Der Spiegel.

Igal ööl magab ta kuni viie mehega. Tema juurde tulevad töölised, ärimehed, politseinikud ja üha sagedamini turistid.

See on illegaalne äri, millest lõikavad kasu paljud osapooled. Kupeldaja, hotellipidaja, uimastikaupmees, korrumpeerunud politseinik - neil kõigil on seos sellega, et Melphia ja teised tüdrukud enda keha paari euro eest müüvad.

Tavaliselt ei õpi lapsprostituudid tundma oma klientide nimesid, aga nad teavad, et valged inimesed maksavad alati rohkem kui ghanalased. «Ilma välismaalasteta poleks lapsprostitutsioon kaugeltki mitte nii tulus äri,» ütles Martin Opoku Sekyere, kes töötab vabatahtlikuna lapsprostituutide toetamise nimel.

Viimase kahe aasta jooksul on Ghana majandus arenenud tõusujoones ja riigil läheb üha paremini. Samal ajal tähendab see, et riiki külastab üha rohkem inimesi: Hiina investoreid ja Euroopa turiste. Nendega seas on ka kliente lapsprostituutidele.

Kui palju lapsi prostitutsiooniäris tegevad on ei tea täpselt keegi, ütles George Oppong, mittetulundusühingu Defence for Children International Ghana haru juht. Hinnanguliselt võib nende hulk ulatuda sajast tuhandest kuni kahesaja tuhandeni. Noorimad võivad olla kõigest üheksa aasta vanused.

13-aastane Melphia ütles, et ta sattus Kumasi linna slummi elama kui oli 10-aastane, sest kodukülas polnud perel võimalik teda enam ülal pidada. 13 lapse toitmine polnud vanematele kunagi jõukohane ja lapsed lihtsalt saadeti kodust minema.

Kuna Melphia oli alles laps, ei pidanud ta bussipileti eest maksma. Ta sõitis linna, et teenida raha. Ükskõik mil moel.

Elu slummis. FOTO: Kim Ludbrook / EPA / Scanpix

Kohe pärast Kumasisse saabumist tutvus ta omavanuse noore poisi Aliga. Ta oli esimene inimene, kellega ta linnas kontakti lõi. Vaid paar tundi pärast kohtumist leidis Melphia end Ali voodist, misjärel tutvustas poiss talle võimalust seksiga raha teenida. Melphia keeldus.

Tüdruk üritas linnas komme ja vett müüa, aga sellega ei õnnestunud tal raha teenida. Seejärel kordas Ali oma varasemat pakkumist ja rääkis talle hiinlastest, kes on valmis seksi eest väikese tüdrukuga maksma 25 eurot. Nii sai Alist Melphia kupeldaja.

Tänaseks on Melphia kaotanud kontakti oma perekonnaga täielikult. Ta elab üksinda slummis ja töötab prostituudina. Kõik talle kuuluv maine vara mahub väikese musta kotikese sisse - tal on üks vana ja katkise ekraaniga Nokia mobiiltelefon, kaks paari plätusid, kaks riidekomplekti ja üks paar halle sokke.

Kogu raha, mida ta prostituudina teenib, kulub tal kohe ära. Osa rahast läheb kupeldajale. Seejärel maksab ta üüri väikese hütikese eest, mida ta veel nelja teise tüdrukuga jagab. Eraldi peab ta maksma duši all käimise eest ja justkui preemiaks on talle üks toidukord. Palk võimaldab tal ellu jääda, aga ei midagi enamat.

Kauplus Ghanas. FOTO: CRISTINA ALDEHUELA / AFP / Scanpix

«See on illegaalne äri, millest lõikavad kasu paljud osapooled. Kupeldaja, hotellipidaja, uimastikaupmees, korrumpeerunud politseinik - neil kõigil on seos sellega, et Melphia ja teised tüdrukud enda keha paari euro eest müüvad,» ütles MTÜ DCI vabatahtlik Martin.

Kui kell saab üheksa õhtul, asub Melphia slummist teele ja suundub ühe sõidutee äärde, kus ta oma öötööd alustab. Seal seisab juba kümneid teisi tüdrukuid, aga nad ei muretse. Nad teavad, et mehi tuleb piisavalt.

Kõik tüdrukud loodavad endale välismaalasest klienti, mitte üksnes seetõttu, et nad maksavad rohkem, aga nad on tavaliselt ka vähem vägivaldsed.

Melphia jutustas, kuidas ühe tema sõbranna klient tahtis tüdrukuga okkalises põõsas vahekorda astuda. Kui tüdruk keeldus, lõi klient ta matšeetega oimetuks. Tüdruk jäi ellu, aga tema põsel on rünnakust tänaseni sügav arm.

«Sageli tüdrukud ka surevad,» ütles vabatahtlik Martin. «Mis nendega täpselt juhtus või kes nad on, seda ei tea tavaliselt keegi. Vägivallakuriteod slummis jäävad raporteerimata.»

Aga lapsprostituutidele ei kujuta endast ohtu mitte üksnes kliendid, aga ka teised prostituudid, täiskasvanud naised.