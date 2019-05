Riigihalduse minister maksab mullu saadud lahkumishüvitise riigile tagasi

Omal soovil tagasi astunud Aab sai tookord 27 000 eurot lahkumishüvitist. Lahkumishüvitiste teema kerkis uuesti üles seoses praeguse valitsuse väliskaubanduse ja IT ministri Marti Kuusiku äsjase ametist lahkumisega. Kuusiku puhul teatas riigikantselei, et talle ei maksta lahkumishüvitist, sest ta lahkub ametist omal soovil.

«2016 astusin ma tagasi välisministri ametikohalt ja mingisugust kompensatsiooni selle eest ei saanud. See on igati arusaadav ja loogiline - oli see ju minu vabatahtlik otsus. Mõne aja pärast jäi joobes/jääknähtudega autojuhtimisega vahele minister Aab, kes samuti astus tagasi ja sai selle eest hüvitise ja mitte väikese. Pidasin seda valeks ja ebaõiglaseks, seda enam, et erinevalt Aabist ei jäänud mina vahele õiguserikkumisega,» kirjutas Kaljurand Facebookis.