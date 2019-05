Välismeedia: vastsed ministrid näitasid valgete ülemvõimu käemärki

The New York Times kirjutas, et kuigi ühelt poolt võib Mart ja Martin Helme poolt ametisse vannutamisel tehtud käemärki näha kui universaalset nõusoleku või sõna «OK» sümbolit, siis paljude jaoks sümboliseerib see midagi palju pahaendelisemat.

«Helmed - Mart on Martini isa - on juhtfiguurid paremäärmuslikus Eesti Konservatiivses Rahvaparteis ehk EKREs, mis sütitas valimiskampaania käigus migratsioonivastaseid meeleolusid, et võita parlamendis 19 kohta,» kirjutas New York Times Helmete tausta avades.

Erakonna Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) juht Mart Helme siseministri ametisse astumise tseremoonial. FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

«Seda konteksti arvesse võttes tõlgendati nende tehtud käemärki kui truudusevannet valgete ülemvõimu doktriinile ja see šokeeris paljusid,» lisas leht tuues välja, et käemärgi pärast väljendasid muret nii Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves kui Rootsi endine välisminister Carl Bildt.

«Olen tõsiselt mures, kui näen sellist käitumist Eesti uue valitsuse kahe ministri poolt,» kirjutas Bildt Twitteris.

I get genuinely worried when I see this behavior by two members of the new government in Estonia. https://t.co/RpttOeLjPy — Carl Bildt (@carlbildt) April 29, 2019

New York Times avas ka käemärgi tausta ja tõdes, et valgete ülemvõimu toetajad on varem hea tuju märgina tuntud žesti võõrandanud. Nii tõi leht välja, et seda märki on kasutanud avalikult mitmed natsionalistlikud, paremäärmuslikud ja migratsioonivastased aktivistid.

Politico kirjutas, et Eesti on uue valitsuse ametisse astumise järel liitunud parmeäärmuslaste klubiga.

«Rahvuslik erakond, mis on inspireeritud Donald Trumpist, lubab uue valitsuse koosseisus hoida eemal immigrandid ja kaitsta «põliseid» eestlasi,» kirjutas Politico. «Euroopa populistlik laine on tabanud Eestit - kõvasti.»

Politico märkis, et kuigi teised erakonnad kutsusid EKREt pärast valimisi üles tsiviliseeritusele ja oma sütitava retoorika malbemaks muutmisele, oli kriitikute sõnul tegemist naiivse käitumisega.

Väljaanne märkis ära, et vastne maaeluminister Mart Järvik on kunagi arvanud, et Eesti juhtivpoliitikud on salajased juudid, samuti meenutati Martin Helme loosungit «kui on must, näita ust». Lisaks võrreldi EKRE liidreid USA presidendi Donald Trumpi ja Ungari riigpea Viktor Orbániga, kes regulaarselt ründavad ajakirjanikke.

«Keegi ei ütle meile, milliseid sõnu me võime kasutada või milliseid märke võime näidata,» oli Martin Helme intervjuus Politicole öelnud aprilli lõpus ja lisanud, et Trump on tema jaoks kahtlemata inspiratsiooniallikas.

«Tund hiljem, kui nad vannutati valitsuse ministritena ametisse, näitasid Martin ja tema isa Mart - partei juht ja riigi uus siseminister - mõlemad «OK» sümbolit, žesti, mida seostatakse valgete natsionalistidega,» kirjutas Politico.