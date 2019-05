EL lubas vastata USA Helms-Burtoni seaduse jõustamisele

EL-i hinnangul on USA käik vastuolus rahvusvahelise õigusega ja ühendus rakendab seetõttu asjakohaseid meetmeid, sealhulgas Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO), ütles EL-i välispoliitikajuht Federica Mogherini.

USA järjestikused valitsused on seni seaduse jõustumist edasi lükanud, kuid aprillis teatas president Donald Trumpi valitsus, et jõustab selle.

Ühendriikide otsuse suhtes on pahameelt väljendanud nii EL kui ka Kanada, kes on mures, et seadus seab ohu nende kodanike ja firmade äritegevuse saareriigis.