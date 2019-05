Kiiev: ühendjõud on operatsiooni algusest võtnud tagasi kolm asulat

Najevi neljapäevahommikuses operatsiooni alguse aastapäeva veebiavalduses märgitakse samuti, et selle aja jooksul on lõhkekehade osas kontrollitud läbi pea 4576,7 hektarit ning hävitatud 52 655 lõhkekeha, võetud tagasi 1000 hektarit ala, mida kasutatakse juba majandamiseks, ebaseaduslikust käibest on kõrvaldatud 374 relva ja 252 kg lõhkeainet ning üle 300 000 moonaühiku.