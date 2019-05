Õppus: mis saab, kui küberrünnaku tõttu elekter ära kaob?

«Meie jaoks igapäevased teenused nagu elekter ja vesi ning ka Eesti julgeolek sõltuvad iga aastaga järjest rohkem infotehnoloogiast. Julgeolek pole kunagi varem sõltunud nii palju infotehnoloogiast kui täna. See ei ole iseenesest nõrkus, kuid see on suur vastutus riigile ja ettevõtetele. Me peame mõtlema ja valmis olema selleks, et kõike saab rünnata. Ja nii ei erine teistest süsteemidest ka energiasektor,» ütles RIA juhtivekspert Kaido Tee. «Infosüsteemide tervisest sõltub, mis hakkab toimuma füüsilises maailmas. Võite ette kujutada milline olukord on riigis, kus küberrünnaku tõttu pole nädal aega elektrit,» lausus Tee.