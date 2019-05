Gruusia kodanikust roolijoodik sai Eestisse sissesõidukeelu

«Kokkuvõttes oli see õnnelik õnnetus, sest teepiire peatas sõiduki enne, kui oleks võinud juhtuda midagi hullemat. Selline teguviis on siiski eluohtlik nii endale kui ka kaasliiklejatele ja ei tasu õnnele loota,» ütles Kullamäe. Tema sõnul on see juhtum näide sellest, kuidas alkoholi tarvitamine ja juhtimine ei käi kokku.