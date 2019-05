Paremäärmuslaste kleeps põhjustas Saksa politseis skandaali

19.02 Im Auto der Polizei klebt ein Sticker der Identitären Bewegung. Die Polizei zeigt offen dass sie von Nazis durchzogen ist, so auch heute in Duisburg. #du0105 pic.twitter.com/ZQU6PANu3u

Identitarian liikumisega seotud kleeps, millel oli kiri «Kaitse ennast! See on sinu riik» ja liikumise nimi ning veebiaadress, pälvis palju tähelepanu, sest nimetatud liikumine on Saksamaa sisejulgeolekuameti suurendatud tähelepanu all. Seda nähakse kui poliitilist liikumist, mille ideed on inimõiguste ja pluralistliku demokraatia vastu.