Minister Aab kritiseerib koalitsioonikaaslast: Mart Helme pani oma sõnadega sildi kõigile naistele

Mart Helme kritiseeris täna valitsuse pressikonverentsil presidendi käitumist Marti Kuusiku ametisse nimetamise ajal, kui president ruumist välja läks. Seda võib endale lubada üks emotsionaalselt ülesköetud naine, aga Kaljulaid ei ole lihtsalt naine, ta on ka president, ütles Helme.

Jaak Aab avaldas «Ringvaates» arvamust, et poliitikud ei peagi sajaprotsendiliselt nõustuma sellega, mida teeb president. «Ja veidi demonstratiivne see oli, kui mina julgen öelda, mis toimus riigkogus,» arvas Aab.

Samas Aab tunnistas, et «kõlab jälle kuidagi halvasti see, kuidas Mart seda kriitikat välja ütleb». «Ta mitte ainult ei kritiseeri presidenti, vaid paneb ühise sildi kõigile naistele, et nad ongi niisugused emotsionaalsed,» tõdes saatekülaline.