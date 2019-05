USA: Pompeo ja Lavrov kohtuvad järgmisel nädalal Venezuela asjus

Vene välisministeeriumi teatel on selline kohtumine võimalik.

Pompeo ütles Lavrovile, et Venemaa abi Venezuela vasakliidrile Nicolas Madurole, kelle tagasivalimist eelmisel aastal on rahvusvaheliselt laialdaselt kritiseeritud kui pettusega saavutatut, on «destabiliseeriv».