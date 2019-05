Saudi võimud vabastasid kohtuprotsessi eel veel neli naisaktivisti

«Hatoon al-Fassi, Amal al-Harbi, Maysaa al-Manea ja Abeer Namankani on ajutiselt vabastatud,» märkis Londonis baseeruv inimõigusrühmitus ALQST, lisades, et kinnitamata andmetel on vabastatud viieski aktivist.

Ühtekokku on kohtu all 11 naist.

Ühe kinnipeetu lähedased on öelnud, et neile on avaldatud pidevat survet, et nad vaikiksid naiste kohtlemise teemal vanglas.