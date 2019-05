Pentagon: Hiina kavandab sõjaväebaase maailma eri paikades

Praegu on Pekingil välismaal vaid üks, Djiboutis asuv sõjaväebaas, kuid arvatavasti on kavandamisel veel mitmeid, sealhulgas võib-olla ka Pakistanis.

«Hiina arendatavad projektid, nagu seda on algatus »Üks vöö, üks tee«, annavad ilmselt baaside rajamisele hoogu eeldatava vajaduse tõttu tagada sellega seotud projektide julgeolek,» on öeldud Pentagoni iga-aastases Hiina sõjalisi arenguid puudutavas raportis kongressile.

«Hiina taotleb täiendavate sõjaväebaaside rajamist riikides, millega tal on pikaaegsed sõbralikud suhted ja sarnased strateegilised huvid, nagu seda on Pakistan, ning mis on varem välismaa sõjaväelasi võõrustanud,» märgib raport.