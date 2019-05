Senat ei suutnud tühistada Trumpi vetot Jeemeni sõja toetamise lõpetamisele

Senati enamuse liider Mitch McConnell, kes toetab Trumpi Jeemeni küsimustes, ütles, et hääletus pakkus seadusandjatele «teise võimaluse saata õige sõnum, et Ameerika panustab meie partneritesse regioonis, tähtsatesse humanitaarmissioonidesse ja Al-Qaeda väljajuurimisse Araabia poolsaarelt».

Trump on väitnud, et USA toetus verisele sõjale saudide toetatud Jeemeni valitsuse ja Iraaniga seotud huthimässuliste vahel on vajalik mitmel põhjusel, seal hulgas rohkem kui 80 000 ameeriklase julgeoleku jaoks, kes paiknevad teatud koalitsiooniriikides.