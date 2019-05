Orbán võib liituda Salviniga Euroopa rahvuslasi koondava liidu loomiseks

Orbán andis eile mõista, et võib lõpetada koostöö Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooniga ja liikuda Itaalia parempopulistide liidri Salvini loodavasse Euroopa rahvuslasi koondavasse liitu. Märtsis peatas EPP Orbáni erakonna hääleõiguse õigusriigi põhimõtete rikkumise tõttu Ungaris.

EPP on moodustatud paremtsentristlikest erakondadest, muuseas kuulub sinna Saksamaa kantsleri Angela Merkeli partei Kristlikud Demokraadid. Prognoosi kohaselt peaks EPP säilitama 23.-26. mail toimuvate europarlamendivalimiste järel suurima fraktsiooni positsiooni, mis annaks neile õiguse järgmine Euroopa Komisjoni president valida.

Orbán on aga korduvalt mõista andnud, et võib valimiste järel EPP-st lahkuda, sest küsitlused prognoosivad suurt edu ka immigratsioonivastastele rahvuslikele erakondadele.