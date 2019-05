Briti suurtele parteidele sai kohalikel valimistel saatuslikuks Brexit

Peaminister Theresa May konservatiivid kaotasid võimu mitmes omavalitsuses ja jäid ilma sadadest kohtadest, aga neid ei saanud leiboristid, vaid hoopis väiksemad erakonnad.

Valimisekspert John Curtice ütles BBC-le, et konservatiivid ja leiboristid said valimistelt ühesuguse sõnumi ja kaotasid mõlemad hääli.

Konservatiivid on olnud eilsete valimiste piirkondades traditsiooniliselt tugevad ja nii oli neil ka rohkem kaalul.

«Liberaaldemokraadid on selle aasta valimiste võitjad, meil on juba nüüd 15 aasta parimad tulemused ja võite on oodata veelgi,» ütles erakonna esimees Vince Cable.