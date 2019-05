Iisrael valmistub Palestiina aktivistide meeleavaldusteks Eurovisiooni ajal

Kui Iisrael sai eelmisel aastal õiguse 2019. aasta Eurovisiooni korraldamiseks, teatas kõrgetasemeline protestiühendus BDS Liikumine, et 42 riigi osalusel peetav lauluvõistlus võetakse sihikule valitsuste, ettevõtete, esinejate ja akadeemikute survestamiseks Iisraeli isoleerimise eesmärgil.

Kardetakse, et 14.-18. maini toimuvat suurüritust võidakse kasutada protestiplatvormina, et edastada palestiinlaste õiguste tunnustamist nõudvate aktivistide sõnumit miljonitele televaatajatele.

BDS on kutsunud üles esinejaid ja ringhäälingujaamasid Tel Avivis toimuvat üritust boikoteerima, väites, et laualuvõistluse korraldamisega üritatakse manipuleerida rahvusvahelise üldsuse suhtumist Palestiina riigi ning okupeeritud Läänekalda ja Gaza küsimustesse.

Ürituse kohalikud edastajad on öelnud, et ei tea, mida oodata. Iisraeli meedia on väljendanud muret, et aktivistid võivad üritada lauluvõistlust häirida või korraldab protestiaktsiooni mõni esineja.

Seetõttu kulutatakse sel aastal umbes kümme protsenti kogu ürituse korraldamise eelarvest turvalisuse tagamisele. Ringhäälingu Kan kõneisiku sõnul on see summa ebatavaliselt suur.

«Käimas on midagi suurt,» lausus Iisraeli valitsuse BDS Liikumise vastase töörühma juht Tzahi Gavrieli. «See (Eurovisioon) on suur bränd ja teisel poolel toimuvad kahtlemata ettevalmistused seda saboteerida.»

BDS Liikumise aktivistid Petlemmas. FOTO: MUSA AL SHAER / AFP / SCANPIX

Palestiina aktivistid on avaldanud sotsiaalmeedias üleskutseid «Iisraeli viimatise PR-triki häirimiseks» ja Tel Avivi Eurovisiooni ajal meeleavalduste korraldamiseks.

Gavrieli sõnul on BDS-i aktivistid kasutanud oma kampaania käigus 232 Twitteri libakontot ja sotsiaalmeediatrolle, et lauluvõistluse vastasust õhutada.

BDS on väitnud, et süüdistused on propagandistlikud valed, mille eesmärk on mätsida kinni Iisraeli aastatepikkused palestiinlaste vastased sõjakuriteod ja sõjaline okupatsioon.

Palestiina õiguslaste poolt 2005. aastal asutatud BDS kirjeldab end kui globaalset liikumist, mille eesmärk on survestada Iisraeli ja lõpetda Palestiina territooriumi okupatsioon.

Iisraeli väitel nõuavad mõned aktivistid Iisraeli riigi lammutamist ja valitsus on asunud seetõttu vastutegevusele. Iisrael süüdistab liikumist ka sidemetes rühmitustega Hamas ja Palestiina Vabastusrinne.