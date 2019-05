ÜRO töörühm peab Assange'i karistust liiga karmiks

Töörühma õiguseksperdid on sügavalt mures härra Assange'ile määratud ebaproportsionaalse karistuse pärast, teatas töörühm avalduses.

Briti kohtunik määras kolmapäeval Assange'ile 50 nädalat vangistust kautsjonireeglite rikkumise eest 2012. aastal. WikiLeaksi asutaja pages Ecuadori Londoni saatkonda 2012. aastal, et vältida väljaandmist Rootsile, kus teda taheti üle kuulata seksuaalse kallaletungi kahtlustuse pärast.

Assange'i advokaadid on rõhutanud, et nende klient rikkus kautsjonitingimusi, sest kartis väljaandmist USA-le.

Briti meedia teatel toimub järgmine istung väljaandmise kohta 30. mail ning üksikasjalikumat kohtuarutelu on oodata 12. juunil.

ÜRO töörühm märkis, et Rootsi süüdistus, mille alusel Assange algselt Suurbritannias kinni peeti, on tagasi võetud, ja sestap on kehtivuse kaotanud ka kautsjonitingimused.