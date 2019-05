Video: Vene lasteaiakasvataja sundis «ebapatriootliku» lapse maad suudlema

Internetti jõudnud video näitab naissoost kasvatajat, kes ütleb poisile lasteaia hoovis, et too suudleks maad, mis teda toidab ning sunnib poisi põlvili.

«Sa lämmatad mu lapsi, jätis,» lausub naine poisile. Seejärel pöördub naine teise lapse poole ja ütleb: «Sa oled venelane ja see värdjas ja kaabakas ütleb sulle, et vihkab Venemaad?» Milner süüdistas seejärel kasvatajaid, et nad lubasid sellisel asjal juhtuda.