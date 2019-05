Küprose sarimõrva tõttu jäi ametist ilma ka politseiülem

President teatas kirjas politseiülem Zacharias Chrysostomoule, et tema tööleping lõpeb 7. mail.

Küprose politsei teatas 22. aprillil, et riik on silmitsi ajaloo esimese sarimõrvaga. Praeguseks on leitud kahe filipiinlanna, ühe arvatava nepallanna ja ühe tuvastamata naise surnukeha. Ühe rumeenlanna ja tema tütre ning kuueaastase filipiinlanna surnukehade otsingud jätkuvad.