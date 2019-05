Fotod: Eesti õhuruumil hoiavad silma peal üheksa Briti helikopterit

Aprilli keskel maandusid Ämari lennubaasis Ühendkuningriigi maaväe viis helikopterit AH-64 Apache ja neli mitmeotstarbelist kopterit AW159 Wildcat. Seda selleks, et tugevdada liitlaste kohalolu ja teha järgneva kolme kuu jooksul koostööd kaitseväe ja liitlasüksustega.

Eestisse saabunud Apache üksus on osa Ühendkuningriigi maaväe õhukorpuse 663. eskadrillist, mille kodubaasiks on Wattisham. Wildcat kopterid kuuluvad Ühendkuningriigi maaväe lennukorpuse 661. eskadrilli, mille kodubaasiks on Somersetis paiknev Yeoviltoni kuninglik mereväe õhubaas. Kopterite peamiseks ülesandeks Eestis on toetada Tapal teenivat liitlaste lahingugruppi. Lisaks tehakse tihedat koostööd Eesti kaitseväelastega ning osaletakse õppusel Kevadtorm.

663. eskadrilli ülema major Dave Lamberti sõnul on kogu üksus siinseks teenistuseks ja koostööks hästi ette valmistanud. «Teenistus Eestis annab meie eskadrillile suurepärase võimaluse end proovile panna ja testida kuidas me saame koostööd teha nii meie NATO liitlastega kui ka Wildcat helikopteritega,» ütles Lambert.

661. eskadrilli ülem major Al Rivetti sõnul loob teenistus Eestis meile palju võimalusi. «Me juba ootame, et saaksime taaskord töötada oma NATO liitlastega. Oleme eriti ootusärevuses, kuna seekord on Eestis ka Apache kopterid, mis tugevdab meie omavahelist koostööd veelgi,» ütles major Rivett.

Indiaanlaste järgi nime saanud ründekopter AH-64 Apache on toodetud firma Boeing poolt ning mõeldud eelkõige maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Ta on relvastatud 30mm pardakahuriga, reaktiivmürskude ning õhk-maa ja õhk-õhk rakettidega. Mitmeotstarbeline kopter AW159 Wildcat on toodetud Augusta Westlandi poolt (nüüdseks kuulub firmale Leonardo) ning on eelkõige mõeldud transpordi, ründe- ja luurelendude jaoks.

Seni on kopterid teinud Eesti kohal peamiselt tutvumis- ja treeninglende. Muu hulgas on Wildcati piloodid saanud transportida ka Eesti pea- ning kaitseministrit. Treeninglendude käigus on mitmel korral öösiti lennatud ka Tallinna kohal, mis on paljusid linnaelanikke pahandanud. Brittide sõnul on tegemist oluliste harjutustega, et tutvuda Eesti õhuruumi ja maastikuga.