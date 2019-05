Kongo DV-s läheneb ebolaepideemias hukkunute arv tuhandele

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas algselt, et suudab augustis alanud puhangu uue vaktsiini abil kontrolli alla saada.

Viimastel nädalatel on WHO tippametnikud aga nentinud, et epideemia piiramist on oluliselt takistanud piirkonna ebastabiilsus, rahapuudus ja asjaolu, et kohalikud poliitikud ässitavad rahvast meditsiinitöötajate vastu.