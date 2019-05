HIVi ja C-hepatiiti nakatatud britid otsivad õiglust

Derek Martindale (keskel) koos abikaasa Margareti ja poeg Johniga sel nädalal Londonis, kus ta andis tunnistusi saastunud vere skandaali uurimise raames. 57-aastane mees meenutas komisjoni ees, kuidas ta 1985. aastal sai HIVi diagnoosi ja toona 23-aastasele hemofiiliahaigele öeldi, et tal on jäänud vaid aasta elada.

«Ma mäletan kuupäeva – see oli 13. ja reede septembris 1985. Läksin lõuna ajal tulemusi saama ja mulle öeldi, et olen HIV-positiivne. Mulle öeldi, et mul on jäänud umbes aasta elada. Öeldi, et ma ei räägiks sellest kellelegi, ka mitte oma perele ja vanematele.»