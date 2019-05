Uuring ei näita erakondade varjatud rahastamist

Varem tõstatatud kahtlustused, et erakonnad kulutasid valimiste eel rohkem, kui ametlikult näitavad, ei saa Kantar Emori AdEx uuringu järgi kinnitust.

Eelmisel nädalal ilmunud Eesti Ekspressi artiklis tõstatati küsimus, kas erakonnad on kasutanud keelatud rahastamise võtteid. Näiteks Isamaa deklareeris esimeses kvartalis veidi üle 600 000 euro eest reklaamikulu, kuid Ekspressi käsutuses oleva uuring näitas, et erakond tegi reklaami enam kui nelja miljoni euro eest.

Asi on selles, et Ekspressi loos näidati Kantar Emori läbiviidud AdEx uuringust hinnakirja hindade järgi moodustatud andmeid. Sellistele lõppandmetele on ligipääs paljudel meediaagentuuridel, kuid ei anna tegelikest kuludest täit ülevaadet. Seda möönis oma loos ka Eesti Ekspress ise.