Austria kantsler kutsus pidama uusi läbirääkimisi EL-i alusleppe üle

Kurzi paremtsentristlik Rahvapartei (ÖVP) on hoogustamas kampaaniat Euroopa Parlamendi valimisteks ja valitsusjuht andis intervjuu mitmele Austria ajalehele.

«Vaja on uut lepet selgemate sanktsioonidega liikmesriikidele, kes suurendavad võlgu, karistusi riikidele, kes lubavad läbi ebaseaduslikke migrante neid registreerimata, samuti karmimaid tagajärgi õigusriigi ja liberaalse demokraatia rikkumiste eest,» seletas Kurz.

Kantsleri sõnul on pärast 2007. aasta Lissaboni lepet «palju muutunud». Ta viitas eurotsooni ja migratsioonikriisile ja Brexitile.

Läbirääkimiste pidamiseks EL-i alusleppe muutmise üle on vaja ühenduse kõigi liikmete nõusolekut.

«Me ei taha anda Euroopa Liitu üle vasak- või paremäärmustele, me vajame selle asemel tugevat poliitikat tsentris,» sõnas ta.

Austrias on ÖVP koalitsioonis paremäärmusliku Vabadusparteiga (FPÖ) alates 2017. aasta lõpus peetud valimistest, kuid viimastel nädalatel on Kurz sattunud üha suurema surve alla, et ta mõistaks hukka mõnede FPÖ liikmete teod.