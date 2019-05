Sri Lanka katoliku kirik peab pühapäevase missa televisioonis

Isa Edmund Tillakaratne ütles, et avalikest missadest loobutakse teist nädalat, kuid riigitelevisioon kannab üle teenistuse, mida juhib kardinal Malcolm Ranjith.

«See on viimane pühapäev, kui me peame teenistuse peapiiskopi kabelis ja kanname selle televisioonis üle,» ütles Tillakaratne.

Colombo peapiiskop Ranjith ütles neljapäeval, et usaldusväärsed allikad on hoiatanud teda võimalike rünnakute eest sel nädalavahetusel, seetõttu otsusti, et ei kutsuta inimesi pühapäeval kirikutesse.